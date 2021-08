Stop al servizio di continuità assistenziale al San Pietro Igneo di Fucecchio, protesta Forza Italia. Lo fa con i consiglieri comunali Simone Testai e Sabrina Ramello.

“Abbiamo appreso – dicono – dalle segnalazioni di molti cittadini fucecchiesi, comparse anche su social network, ch all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio il servizio di continuità assistenziale o “guardia medica” non è più attivo. Ciò nonostante che sul sito della azienda Ausl Toscana Centro sia chiaramente indicato l’ospedale San Pietro Igneo quale sede territoriale e presidio per la fruizione della guardia medica. Al numero unico messo a disposizione della azienda Ausl Toscana Centro a coloro che telefonano viene risposto che in caso di necessità occorre invece recarsi ad Empoli alla Casa della Salute“.

“Per questo motivo – dicono Testai e Ramello – abbiamo rivolto una interrogazione al sindaco di Fucecchio ed alla sua giunta per avere spiegazioni in merito a questa sospensione del servizio, per conoscere da quando e da chi sia stata decisa, se la stessa amministrazione comunale ne fosse a conoscenza e quali siano le urgenti misure che si intende adottare per avere l’immediato ripristino della disponibilità del servizio presso il San Pietro Igneo. In un momento di emergenza sanitaria mondiale continuare a ridurre i servizi sanitari ai cittadini ci sembra una decisione inaccettabile soprattutto per il diritto alla salute di quelle persone anziane o comunque non in grado di spostarsi dal Comune per ricevere questo tipo di assistenza”.

“Vogliamo ricordare che l’ospedale San Pietro Igneo è stato per fucecchiesi e non solo un importante polo ospedaliero di riferimento per l’accesso alle prestazioni mediche – dicono gli esponenti azzurri – La Regione Toscana decise di chiuderlo per scelte politiche volte alla riduzione delle strutture territoriali ospedaliere che si sono rivelate gravemente sbagliate perché è da subito apparso evidente che l’ospedale di Empoli da solo non avrebbe potuto reggere alle necessità di cure mediche e del pronto soccorso dell’intero bacino dell’Empolese-Valdelsa. A fronte della chiusura di tutti i reparti dell’ospedale di Fucecchio la Regione Toscana ed il Partito Democratico che governa questa Regione hanno pensato bene di non lasciare nemmeno un punto di primo soccorso presso il San Pietro Igneo nonostante che tanti cittadini fucecchiesi si fossero mobilitati e organizzati anche attraverso una raccolta di ben 7000 firme“.

“Sulla guardia medica – chiudono – pretendiamo quindi urgenti risposte e immediate soluzioni perché almeno questo servizio possa essere assicurato ai cittadini di Fucecchio che già sono stati privati di servizi sanitari essenziali per scelte politiche da noi mai condivise”.