Bilancio a San Miniato, i dubbi della Lega sull’accantonamento nel fondo rischi contenzioso

San Miniato, la Lega boccia la manovra di bilancio.

“In occasione dell’ultimo consiglio comunale – dice il gruppo consiliare – sono stati esaminati, come prevede la legge, gli equilibri generali di bilancio del Comune, ed è stata anche l’occasione per discutere una interpellanza presentata dal gruppo consiliare della Lega in merito ad un recente accantonamento al fondo rischi contenzioso di oltre 1,4 milioni di euro deciso dalla maggioranza per far fronte ai rischi conseguenti alla vertenza ancora in atto relativa al famigerato project financing, che ad oggi vede in sospeso 2,7 milioni di euro da corrispondere al Consorzio Etruria e soci da parte del Comune di San Miniato. Un consiglio comunale quindi incentrato per larga parte sul bilancio comunale e le procedure per la sua formazione”.

Il gruppo Lega ha sollevato forti perplessità su tempi e giustificativi dell’accantonamento dei 1,4 milioni di euro, “il quale – dicono i consiglieri – più che dal grado di rischio circa l’esito della vertenza in atto è apparso conseguente ad una discutibile politica di bilancio in base alla quale gli accantonamenti ai fondi rischi vengono determinati secondo le temporanee utilità di bilancio, in ciò snaturando quella che è la finalità e il significato di un fondo rischi. L’idea di evidenziare fondamentali partite contabili quando fa più comodo è una procedura – a nostro avviso – discutibile dal punto di vista di una puntuale valutazione delle poste contabili, e crediamo travalichi lo spirito delle disposizioni di legge in materia di formazione dei bilanci pubblici le quali si incentrano su concetti quali la veridicità, la correttezza e la continuità delle voci contabili. Concetti che non sembrano appieno condivisi nel momento in cui le valutazioni delle poste di bilancio sono suggerite dalle “circostanze del momento”, come è avvenuto per il bilancio del Comune di San Miniato. Oltretutto, secondo le disposizioni di legge in materia, eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione delle poste contabili deve essere una eccezione, opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni allegate al bilancio”.

“Per i motivi suesposti – conclude la Lega – abbiamo espresso il nostro disappunto sulla modalità di gestione del bilancio adottata dal Comune per raggiungere gli equilibri contabili. A nostro avviso siamo in presenza di un bilancio in equilibrio contabile ma non certo di un bilancio brillante e l’entità del fondo rischi connesso agli incassi di dubbia esazione, il Fondo crediti di dubbia esigibilità con un accantonamento di oltre 11 milioni di euro, né è una ulteriore conferma”.