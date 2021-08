Palio di Fucecchio, luce verde in prefettura per l’evento del 26 settembre

Notizie positive per il palio di Fucecchio giungono dall’incontro tra il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, e il prefetto Alessandra Guidi. Anche se ancora non vi è l’ufficialità, ma pare che la massima autorità governativa locale abbia acceso la luce verde per lo svolgimento del Palio delle contrade in programma domenica 26 settembre.

Naturalmente si tratta di indiscrezioni filtrare al termine dell’incontro svoltosi questa mattina (16 agoasto) a palazzo Medici Riccardi nel quale è stato esaminato il “piano Spinelli” del quale avevamo accennato nei giorni scorsi. Il prefetto pare non abbia avuto niente da eccepire sullo svolgimento degli eventi collaterali alla corsa dei cavalli tranne che per uno di essi, la sfilata storica, che necessiterà di un ulteriore approfondimento.

A questo punto, salvo imprevisti dell’ultima ora, lo svolgimento della manifestazione più importante della città diventa realtà; il palio a Fucecchio si correrà o con otto, o con nove, o meglio ancora con tutte e dodici le contrade.

Al riguardo, come più volte scritto anche nei giorni precedenti, la maggioranza dei due terzi prevista dallo statuto ha espresso la volontà di esserci. Ora resta da vedere se tutte e dodici, speriamo di sì, saranno al canapo.

Resta ovviamente per le dirigenze delle contrade la brutta gatta da pelare delle presenze contingentate, in particolare la domenica pomeriggio in occasione della corsa dei cavalli; ma al riguardo i recenti campionati europei di calcio hanno insegnato che nelle contrade potrebbe essere possibile installare i maxischermi per seguire l’evento. Poi, a differenza della partita con l’Inghilterra, questa volta a festeggiare in strada sarà solo un popolo, quello della contrada vincitrice.