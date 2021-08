“Le bugie hanno le gambe corte. L’Asl afferma che il padiglione F, quello che riversa in condizioni fatiscenti, è inutilizzato, ma il nostro sopralluogo dimostra esattamente il contrario. Il padiglione, infatti, è attualmente ancora aperto: le luci all’interno dell’edificio sono accese e la zona è accessibile a chiunque”. Non si fa attendere la risposta dei consiglieri di Fratelli d’Italia Pontedera Matteo Bagnoli e Franco Valleggi dopo la risposta dell’Asl al loro intervento sul pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera.

“Per quanto riguarda invece le foto da noi pubblicate – dicono i due consiglieri di opposizione -, ammettiamo di avere fatto un errore ed è giusto ammetterlo perché nella vita bisogna essere corretti e onesti ammettendo eventuali inesattezze: queste foto sono relative al parcheggio numero 3 che si trova sotto il padiglione F accanto al pronto soccorso. Ma il problema rimane comunque. Il parcheggio utilizzato tutt’ora dal personale medico e anche dai disabili si trova letteralmente sotto una struttura che cade a pezzi, a due passi dal pronto soccorso. Ci chiediamo, è questo il modo di lasciare un’area pericolosa, senza neanche una recinzione? Eppure, se i fatti davvero stessero come affermato dall’Asl, una delimitazione dell’area sarebbe stata quantomeno opportuna”.

Foto 2 di 2



“Va bene il Pnrr e le belle parole sulla demolizione e ristrutturazione del padiglione – concludono -, ma la realtà ad oggi è un’altra. L’unica cosa certa, verificabile facendo due passi all’interno del Lotti, è lo stato di abbandono in cui sono state lasciate intere aree dell’ospedale e le criticità a cui ogni giorno sono costretti a vivere pazienti e personale medico che opera nel pronto soccorso. A rimetterci in termini di efficienza e sicurezza è l’intera comunità. In particolare, il personale sanitario, impegnato ogni giorno a curare i pazienti, e quest’ultimi”.

E il partito di Giorgia Meloni non fa sconti nemmeno al Partito democratico pontederese, che ha preso le difese dell’azienda sanitaria sottolineando l’errore delle foto pubblicate e accostate al pronto soccorso. “Ancora una volta – dicono dalla segreteria della sezione di Pontedera – Floriano Della Bella e il Pd pontederese non perde occasione per tacere e continua a fare scivoloni. Oggi ci piace sorridere leggendo gli attacchi mossi contro Fdi e Matteo Bagnoli per la denuncia sullo stato in cui si trova parte dell’ospedale di Pontedera, copiando le dichiarazioni della Direzione dell’Ospedale e non accorgendosi che copiavano senza capire e verificare. E contraddicendo quanto votato in consiglio comune pochi mesi fa, quando votarono a favore dell’ordine del giorno che avevamo presentato sul pronto soccorso e le criticità dell’ospedale. Infatti, se si fossero informati e avessero parlato con gli operatori sanitari e i pazienti avrebbero capito che la palazzina è in parte aperta e funzionante. E meno male che amministrano il Comune, forse è meglio che oltre a Belli se ne vada anche Della Bella che da due anni sa solo fare figurette”.