Alle Botteghe di Fucecchio la festa de l’Unità del Pd con tanti ospiti e appuntamenti

Da giovedì all’1 settembre alle Botteghe di Fucecchio torna la Festa de l’Unità del Pd con tanti ospiti e appuntamenti.

Si parte giovedì (26 agosto) alle 21,30 con Leonardo Marras, assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana, che interverrà sul tema Sviluppo e occupazione. La sfida da vincere per l’economia toscana dopo la pandemia.

Venerdì 27 agosto alle 21,45 la sindaca di Empoli Brenda Barnini e la sindaca di Talla Eleonora Ducci parleranno invece de Il governo delle città guidate da sindache, esperienze a confronto. A coordinare l’evento la consigliera comunale di Fucecchio Sabrina Mazzei.

Sabato 28 agosto alle 21 andrà in scena lo spettacolo contro il femminicidio della compagnia Sassisparsi di Lamporecchio. A seguire l’inaugurazione della mostra collettiva di arte contemporanea Arte contro il femminicidio a cura dell’associazione Colori in corso. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1 settembre in orario della festa.

Dopo l’inaugurazione saliranno sul palco l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini e Simona Bonafè, europarlamentare e segretaria regionale del Pd, per parlare di Next generation Eu, fondi europei per la ripresa e le nuove generazioni. A coordinare l’evento Raffaella Castaldo, presidente Giovani democratici Empolese Valdelsa.

Domenica 29 agosto grande attesa per l’arrivo del presidente della Regione Eugenio Giani che interverrà sul tema La Toscana e le sfide del futuro.

Lunedì 30 agosto alle 21,30 il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, Paolo Filidei, responsabile zona empolese valdarno inferiore dell’Asl toscana centro e il consigliere regionale Enrico Sostegni affronteranno il dibattito su Pandemia e impatto sul sistema sanitario. A coordinare l’evento il vicesindaco di Fucecchio Emma Donnini.

Martedì 31 agosto alle 21,30 il sindaco e la giunta comunale di Fucecchio incontrano i cittadini, a coordinare l’evento la consigliera Irene Pagliaro.

Infine, mercoledì 1 settembre alle 21,30 il senatore Dario Parrini parlerà delle proposte del Pd in merito a riforma della legge elettorale e riforme istituzionali.

Non solo dibattiti: venerdì 27 sarà la serata del cacciucco mentre martedì 31 quella delle chiocciole. Prenotazioni ai numeri 3355395707 – 3664064362 – 3896647159