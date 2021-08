Fantozzi (Fdi): “Vietare la caccia alla tortora? La Regione non ha a cuore i cacciatori”

“La Regione non ha a cuore la caccia”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi commenta la decisione della Regione Toscana di vietare la caccia alla tortora nelle giornate di preapertura.

“I cacciatori sono scontenti nel merito e nel metodo della decisione della Regione Toscana, e dell’assessore Saccardi, di non consentire, per le prossime giornate di preapertura, il prelievo della specie tortora selvatica – va avanti Fantozzi -. Una decisione arrivata nell’imminente vigilia della preapertura dopo che il calendario venatorio era stato redatto a luglio. Contrariamente a ciò che sostiene l’assessore Saccardi, la Regione non ha a cuore la caccia. Di fatto la Regione ha scelto di non affrontare il problema penalizzando tanti cacciatori. Si tratta di un episodio che si somma ad altri, più volte segnalati da Fratelli d’Italia, che dimostrano l’inadeguatezza nel fornire risposte puntuali e tempestive alle necessità e ai problemi dei cacciatori. Cacciatori che contribuiscono alla difesa dei territori nonché alle casse regionali facendo muovere l’economia”.