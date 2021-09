Referendum giustizia, domani a Fucecchio la Lega raccoglie le firme

Sono gli ultimi giorni utili per sottoscrivere i referendum per la “Giustizia giusta” promossi dalla Lega Salvini premier: domani (mercoledì 8 settembre) a Fucecchio la sezione dell’empolese Valdelsa raccoglierà le firme dei cittadini.

Ci sarà un gazebo per i sei quesiti proposti, in piazza XX settembre all’ingresso del mercato settimanale. Per firmare occorre un documento d’identità.