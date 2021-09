Lambertucci boccia piazza Garibaldi: “Rabberciata, intervento senza capo né coda. Commercianti e cittadini inascoltati e delusi”

“Spacciare come atto di rigenerazione urbana il minimo ‘refresh’ sindacale di una piazza ormai logorata dall’incuria non è atto pienamente corretto nei confronti dei cittadini che, al contrario di quel che si possa pensare a sinistra, vedono e giudicano tutto”. Alessandro Lambertucci, consigliere comunale di opposizione a Santa Croce sull’Arno, è durissimo su piazza Garibaldi, la piazza che recentemente ha beneficiato di un investimento da 120mila euro. Bocciata sotto tutti i punti di vista la realizzazione del progetto, secondo Lambertucci.

“Sono proprio i giudizi impietosi dei santacrocesi – dice il capogruppo della Lega – a sentenziare che questa piazza così rabberciata non è all’altezza del compito che, pomposamente, l’amministrazione aveva dichiarato di essersi prefissata e, anche questa volta, hanno ragione in pieno perché fessi non sono e da fessi non vogliono passare. Sembra che nemmeno si farà l’inaugurazione, che per adesso è stata spostata, tanto è stato grande lo tsunami di commenti negativi di chi l’ha potuta vedere e giudicare. Il risultato di un intervento senza né capo né coda è qui riassunto: commercianti delusi perché inascoltati su molte soluzioni tecniche, il lavoro dei progettisti quasi totalmente snaturato con modifiche senza senso imposte dall’amministrazione comunale e i cittadini bellamente presi in giro”.

“Un progetto che – prosegue il consigliere di minoranza -, pomposamente e nella ‘narrazione’ di una Santa Croce che non c’è, doveva rappresentare il primo atto di una rinascita e di rilancio per il centro storico di Santa Croce, si ritrova oggi quale ennesima occasione perduta. Non si tratta di giudicare esteticamente l’intervento ma piuttosto di evidenziare i macroscopici errori compiuti. A partire dalla pavimentazione che presenta evidenti segni di logoramento e sbriciolamento nella parte superficiale delle lastre tanto da rappresentare, in molti punti, insidie per i cittadini soprattutto per quelli più anziani e con problemi di normale deambulazione. La tipologia delle essenze utilizzate, scelta probabilmente senza ricorrere ad alcun suggerimento da parte di agronomi esperti, non garantisce alcuna ombreggiatura e rende, quindi, superflua la presenza delle stesse. Il posizionamento dei faretti, casuale e che non tiene conto delle alberature e del cambio di essenze fa apparire inutili gli stessi. Vogliamo parlare delle panchine? Posizionate ai bordi della piazza anziché in prossimità delle alberature e in maniera del tutto difforme da quelle che erano le volontà espresse dai commercianti. Demenziale, mi permettano, la scelta di inserire il ciottolato bianco ai piedi delle alberature. Evidentemente nella ‘narrazione della Deidda City’, in quella Santa Croce che non esiste, questo non costituisce motivo di preoccupazione per l’uso che potrebbe essere fatto da parte di alcuni malintenzionati per arrecare danno alle vetrine dei negozi. Insomma, soluzioni e scelte lontano anni luce dal potersi qualificare quale intervento di rigenerazione urbana”.

“Suggeriamo a tal proposito agli amministratori – conclude Lambertucci -, così solerti nell’intervenire ad orientare scelte progettuali che non competerebbero loro, di studiare anziché crogiolarsi in una narrazione di una Santa Croce che non c’è. Solo un cieco non vede il degrado che fa di Santa Croce un paese più vicino a Kabul che a qualunque altro paese civile. Alla fine, l’operazione di piazza Garibaldi per la quale sono stati spesi circa 120mila euro si rivela per la Deidda City, agli occhi dei cittadini, una vera e propria operazione boomerang e più di un dubbio sorge anche sulla regolarità e le modalità con le quali sono stati gestiti ed affidati i lavori e sui quali, questa opposizione, si impegna a suscitare un’attenta verifica”.