“All’Aquateam Nuoto Cuoio serve spazio”, Cordone si appella al sindaco

“Mi appello alle capacità del sindaco Alessio Spinelli e della sua giunta perché, nei limiti del possibile, cerchino di venire incontro alle esigenze dell’Asd Aquateam Nuoto Cuoio che gestisce 50 nuotatori disabili e che reclama maggiori spazi in piscina. Con un po’ di buonsenso, credo che si possa risolvere tutto dato che oltre alla piscina intercomunale di Fucecchio, altri spazi per nuotare potrebbero essere trovati nella piscina comunale di Empoli, impianto gestito sempre da Aquatempra“.

L’appello è del consigliere comunale della Lega di Fucecchio e consigliere nazionale Anci Marco Cordone che vorrebbe risolti i problemi di gestione degli spazi natatori per disabili, sollevatigli dall’Aquateam Nuoto Cuoio. “La Lega – spiega – ha sempre avuto grande attenzione al mondo della disabilità e non per niente nel governo Draghi, il ministro per la disabilità è la leghista Erika Stefani. Allo stesso tempo anche il Comune di Fucecchio dimostra grande attenzione con la recente istituzione della figura di un apposito garante, Mariano Gasperini” (qui).

La società, spiega ancora Cordone “come tante altre associazioni, è stata messa in ginocchio dall’arrivo della pandemia e sembra, non abbia spazi a sufficienza nella piscina intercomunale Fucecchio Santa Croce sull’Arno. Tra l’altro Asd Aquateam Nuoto, pochi giorni or sono è stata premiata a livello nazionale per quello che fa nel settore del nuoto per disabili. La stessa Anci, di cui sono consigliere nazionale, partecipante ai lavori dell’area istruzione e sport, è attenta al rapporto che c’è tra sport e diversamente abili, col suo osservatorio inclusione disabilità e con una commissione che tra le sue deleghe ha anche quella per lo sport.

Sulla base di questi presupposti, pur riconoscendo che la gestione degli spazi natatori della piscina intercomunale di Fucecchio non dipende dall’amministrazione comunale ma dalla società Aquatempra con sede a Empoli e partecipata anche dal Comune di Fucecchio, mi appello affinché si trovi una soluzione”.