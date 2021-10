Scuola Marti, per Sale: “Una scelta inqualificabile”

“Una scelta inqualificabile” quella compiuta dal sindaco Capecchi sulla scuola di Marti di Montopoli Valdarno (qui) secondo Francesco Sale, del Partito Comunista.

“Nonostante – spiega Sale – fosse a conoscenza dell’inagibilità dell’edificio, anche se ufficiosamente, ha permesso che stamani si svolgessero le lezioni, mettendo a rischio i bambini, gli insegnanti e i lavoratori della scuola. Esigiamo immediatamente una spiegazione per questa scelta, a nostro parere gravissima”.

Il segretario di zona del Partito Comunista Corrado Calafiore, intanto, ha già richiesto alla Consulta di Marti di convocare un’assemblea pubblica con il sindaco. “Esigiamo spiegazioni immediate su quanto accaduto e risposte altrettanto immediate sul futuro. Un altro anno di Dad, dopo due anni di covid, non è una risposta accettabile. Esprimiamo totale solidarietà alle famiglie di Marti ed ai lavoratori della scuola. Saremo al vostro fianco”.