Amministrative, a S. Luce affluenza al 55%. Vecchiano si ferma al 42%

E’ il comune di Santa Luce a spiccare nel primo giorno della tornata elettorale per le elezioni amministrative che in provincia di Pisa riguardano 4 comuni. L’affluenza in quel territorio, infatti, raggiunge il 55%. E’ il dato rilevato alle 23 di oggi (3 ottobre).

Cinque anni fa alle amministrative – ma si votava in un solo giorno – l’affluenza a Santa Luce raggiunge il 71%. A Buti ci si ferma poco sopra il 42%, con un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative in cui le urne chiusero con il 64,45%. A Castellina Marittima il dato è del 45,57% contro il 58,41% di 5 anni fa. Chiude il quadro Vecchiano con poco più del 42%, anche questo un dato al ribasso rispetto alle precedenti amministrative, che si conclusero con un’affluenza del 61,5%.