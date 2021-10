Cento anni dalla nascita di Adrio Puccini, Lambertucci: “Si poteva fare di più”

Santa Croce sull’Arno, 100 anni dalla nascita dell’ex sindaco Adrio Puccini. Per ricordarne la figura, secondo il consigliere comunale di opposizione Alessandro Lambertucci “si poteva fare di più”.

Adrio Puccini è nato il 4 ottobre del 1921 ed è morto il il 31 agosto 2000. Ha ricoperto l’incarico di sindaco di Santa Croce sull’Arno dal 1961 al 1985, attraversando cinque legislature.

“Da alcuni giorni – commenta Lambertucci – sono apparsi nel nostro territorio questi manifesti per tentare in parte di correggere la grave dimenticanza di uno dei politici di piú lungo corso nella storia amministrativa del nostro comune a cento anni dalla sua nascita. Adrio Puccini. Secondo me si poteva fare di piú per onorarne la memoria. Almeno un passaggio nella sala consiliare per un piccolo ricordo di quest’uomo che ha dedicato anni importanti della sua vita all’impegno civico per Santa Croce”.

“Si può essere di posizioni politiche diverse o distanti dal partito per il quale allora si candidò a governare Santa Croce – commenta Lambertucci – ma i venti anni e più di servizio pubblico testimoniano un impegno indiscusso a favore dell’intera comunità. Fu certo un comunista di fede come altri uomini di allora lo furono per altri partiti antagonisti a Santa Croce ma sempre con un impegno che oggi, ahimè, non si trova piú nel panorama politico attuale”.