Urne aperte per eleggere i nuovi sindaci in 4 comuni della provincia di Pisa

Urne aperte dalle 7 di stamani (3 ottobre) per l’elezione dei nuovi sindaci in 4 comuni della provincia di Pisa. Fino alle 15 di domani (4 ottobre) si vota infatti a Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano. Tutti comuni sotto i 15mila abitanti.

Come si vota

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco sia i consiglieri comunali. Ciascun candidato alla carica di sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono uniti: votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.