Democratici per Montopoli, “solidarietà alla Cgil contro ogni episodio di violenza”

Il gruppo consiliare Democratici per Montopoli Capecchi Sindaco “condanna con forza gli episodi di violenza che si sono verificati durante e dopo le manifestazioni di sabato scorso a Roma contro il green pass”.

“Crediamo – dicono i consiglieri comunali di Montopoli Valdarno – che il diritto a manifestare sia uno dei pilastri della Democrazia, ma al tempo stesso sia incompatibile con quanto successo. Atti come l’assalto alla sede della Cgil ci ricordano molto bene gli episodi di squadrismo del passato così come l’aggressione degli infermieri all’Umberto I.

Come amministratori esprimiamo piena solidarietà alle forze di polizia presenti e alla Cgil. Invitiamo i gruppi consiliari presenti nel nostro consiglio, i partiti politici e le forze democratiche a unirsi nel nostro appello per fare in modo che simili atti non accadano più”.