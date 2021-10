Passerella pedonale, la Casa dei comunisti al Comune: “Spostare il cantiere”

“Visti i tempi che occorrono per iniziare a costruire nuovamente la passerella pedonale sul canale Collettore a Ponticelli“. la Casa dei comunisti propone all’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte di “spostare il cantiere che occupa ormai da molti mesi la piazza, momentaneamente nel grande parcheggio della zona sportiva, situata a poche centinaia di metri dal cantiere in oggetto”.

Questo, secondo la Casa dei comunisti, “permetterebbe ai cittadini di riutilizzare questo parcheggio per accedere alle diverse attività commerciali che vi si trovano vicino. Inoltre chiediamo di rendere più sicuro e visibile il tragitto pedonale dal centro di Ponticelli al centro commerciale e alla farmacia colorando come fatto in altre zone meno pericolose il percorso pedonale”.