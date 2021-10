Keu, Mazzetti (Forza Italia) chiederà “una commissione d’inchiesta parlamentare monocamerale”

“Presentare una commissione d’inchiesta parlamentare per far luce sui veleni keu”, è questa la proposta dell’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia, membro dell’ottava Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. “Dopo lo scandalo territoriale e nazionale del keu, per cui sono sotto inchiesta parti pubbliche e private è importante ristabilire una realtà produttiva che sia all’avanguardia, dunque che rispetti ambiente, persone e lavoro”, ha detto Mazzetti che nel pomeriggio di oggi visiterà personalmente le varie aziende del comprensorio per toccare con mano i problemi a cui gli imprenditori vanno incontro e cercando di trovare una soluzione che sia soddisfacente dal punto di vista economico e ambientale.

“Domani stesso cercherò di depositare la domanda per la commissione d’inchiesta monocamerale in modo che le tempistiche siano più brevi e si riesca a trovare un compromesso tra gruppi politici in pochi mesi. È ovvio che per far accedere ciò servirà molta volontà politica da parte di tutti e collaborazione. Spero che ciò avvenga per la salvaguardia sia dei cittadini sia degli imprenditori”.

Sabrina Ramello, consigliera comunale a Fucecchio, aggiunge infatti che “ad oggi ambiente e lavoro non possono essere in antitesi, poiché la sicurezza sul lavoro è connessa alla sostenibilità ambientale e viceversa. La politica ha la funzione di garantire questo rapporto, creando le condizioni in cui si possa svolgere al meglio e che attualmente non ci sono dal momento che la Toscana non è preparata ai nuovi parametri imposti dall’Europa riguardanti la produzione e l’impatto ambientale che dovrebbe generare quest’ultima”.

“La politica – aggiunge il consigliere comunale di Fucecchio Simone Testai – da parte sua, deve costruire una relazione solida con le aziende senza però strumentalizzarla, come invece ha fatto fino ad oggi. Essendo uno dei rappresentanti di questo territorio posso dire che l’indotto della nostra economia locale è quasi del tutto conciario e ad oggi questo settore sta subendo un duro colpo, ma la responsabilità credo sia in primis di chi ha governato negli ultimi anni. Il mio appello è anche alle aziende, le quali devono stabilire dei rapporti con tutti i gruppi politici e non esclusivamente con un singolo in modo da raccogliere più punti di vista e idee diverse per raggiungere soluzioni migliori e sostenibili”.

Presente all’incontro anche Marco Fogli dell’azienda Thema System di Montopoli Valdarno affermando che anche i loro marchi hanno risentito molto dello scandalo e stanno cercando di trovare una soluzione, sperando che anche la politica li aiuti.

(Notizia in aggiornamento)