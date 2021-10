“Manutenzioni straordinarie continue, la FiPiLi va ripensata” secondo Gemelli (FdI)

“Oggi la FiPiLi è un’arteria fondamentale della viabilità regionale e non può essere soggetta a continue manutenzioni straordinarie. Probabilmente serve ripensare tutto un sistema infrastrutturale e di trasporto che possa essere adeguato alle esigenze di oggi per il trasporto pesante”. Lo sostiene Claudio Gemelli, consigliere metropolitano di FdI nel Centrodestra per il cambiamento.

“Quella strada – spiega – non è adeguata alle esigenze di mobilità regionale e un così grande flusso di trasporto merci”. Ancora una volta “emergono tutti i problemi strutturali della FiPiLi. È evidente che quella strada non è stata progettata né è adatta a sostenere un flusso continuo di mezzi pesanti come in effetti avviene”.

Per il consigliere metropolitano, “a fronte di un traffico analogo a quello di un’autostrada, la FiPiLi è classificata come strada extraurbana di tipo C, che certifica quanto sia ormai un’infrastruttura non adeguata alle esigenze di mobilità regionale e soprattutto non idonea a servire un così grande flusso di trasporto merci. Per di più negli ultimi mesi stanno emergendo continuamente tutte le criticità dell’assetto idrogeologico dei terreni su cui insiste la superstrada e su cui poco si è fatto”.