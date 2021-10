Keu, Mazzetti (Fi) propone commissione d’inchiesta parlamentare

Vicenda keu, prende le distanze dagli sviluppi della vicenda la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti e annuncia di aver proposto una commissione d’inchiesta parlamentare: “Giorno dopo giorno emergono dettagli sempre più allarmanti sull’ormai tristemente nota vicenda keu, come nel caso delle intercettazioni che dimostrano che l’intento di trovare appoggi e sponde politiche pare andato a buon fine”.

“Noi siamo e saremo sempre garantisti – aggiunge Mazzetti – e confidiamo nella giustizia che farà il suo corso, speriamo che le istituzioni ne escano per quanto possibile indenni perché altrimenti sarebbe gravissimo, certo è che il danno all’ambiente, alla collettività e alle imprese è stato alto e certo è che ci sono state delle prassi molto opache“.

“Fa piacere constatare – dice ancora Mazzetti – che ci siano state delle resistenze da parte di alcuni tecnici della Regione: è positivo e dimostra che non bisogna mai fare di tutta l’erba un fascio e che nella pubblica amministrazione c’è chi ama la cosa pubblica e si oppone al malaffare. Per fare piena luce ma anche per imparare da questa vicenda ho proposto una commissione d’inchiesta parlamentare con l’obiettivo anche di migliorare e rivedere gli strumenti normativi. È compito della politica – conclude la deputata di Forza Italia – chiarire ed evitare che succedano altri fatti simili e auspico un pieno sostegno trasversale”.