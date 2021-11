Enrico Letta a Cascina, prima visita in provincia di Pisa

Il segretario nazionale del PD per la prima volta in territorio pisano, dopo la vittoria elettorale che lo ha riportato in Parlamento.

Enrico Letta sarà a Cascina, sabato 6 novembre alle 16,30, presso la sala grande della Città del Teatro in via Tosco Romagnola. Si tratta della prima visita del segretario nazionale del Partito democratico in territorio pisano dopo l’elezione alla Camera dei deputati a seguito delle suppletive per il collegio Toscana 12.

“La vittoria di Letta, unitamente al trionfo del centrosinistra nelle elezioni amministrative appena trascorse, ha dato nuovo slancio al Partito democratico e a Pisa siamo pronti ad accogliere questo rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide che ci attendono – afferma la commissaria provinciale Pd, la senatrice Valeria Valente -. Prima di tutto con il congresso provinciale che partirà la prossima settimana, che radunerà i militanti per eleggere il segretario provinciale, e poi con gli importanti appuntamenti elettorali dei prossimi anni”.

“Fra questi, la riconquista della città di Pisa, un obiettivo a cui intendiamo dedicarci con la massima unità e il massimo impegno, siamo pronte e pronti ad affrontarle con l’umiltà e l’orgoglio ritrovati, sapendo di avere dalla nostra parte tutto il partito, a cominciare dal nostro segretario nazionale”, conclude Valente.

Per accedere alla struttura è necessario il green pass e per le precauzioni dovute alla pandemia Covid-19 si dovrà procedere attraverso prenotazioni: le adesioni devono essere comunicate al numero 050 45321.