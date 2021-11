Europa Verde, a Pisa la federazione provinciale

“Alla neonata federazione provinciale di Pisa e ai coportavoce Alessandro Bianchi e Sonia Laura Gruppioni vanno i miei migliori auguri per il nuovo percorso politico intrapreso con grande determinazione. È un piacere accogliere la nascita di una nuova federazione provinciale di Europa Verde in una fase politica così complessa come quella che stiamo vivendo”.

Sono le parole del commissario straordinario di Europa Verde per la Toscana, Francesco Alemanni e la componente della direzione nazionale, Sandra Giorgetti

“Europa Verde – spiegano Alemanni, Giorgetti, Bianchi e Gruppioni – sta crescendo ovunque e la possibilità che metta radici anche nel pisano ci riempie di soddisfazione. Riuscire a costruire un luogo di confronto e di dialogo che miri a un’elaborazione politica collegiale focalizzata in particolar modo sulle questioni ambientali rappresenta una nuova speranza per l’intera comunità”