Sinistra Civica Ecologista si interroga sulle prospettive della Sinistra

Le prospettive della Sinistra. E’ questo il tema di un incontro promosso dal coordinamento pisano di Sinistra Civica Ecologista con la partecipazione dell’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli e del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Sarà un’occasione importante anche per discutere di alcuni problemi di grande rilievo che riguardano le scelte della Regione Toscana.

“In primo luogo – spiegano gli organizzatori – sul tema della tutela della salute. La pandemia ha messo in evidenza l’esigenza prioritaria di puntare ad uno sviluppo delle strutture sanitarie e sociali sul territorio e nello stesso tempo la necessità di potenziamento dell’insieme dell’organizzazione del sistema sanitario pubblico. Su questi obiettivi crediamo che la Regione stia evidenziando limiti che vanno rapidamente e concretamente affrontati per evitare il rischio di un serio indebolimento dei livelli di governo e di gestione del sistema pubblico.

L’altro tema che ci sta molto a cuore, e sul quale il sindaco Falchi ha svolto una azione positiva, è quello degli aeroporti in Toscana e delle connessioni con le infrastrutture di mobilità nella nostra regione. Questione che tornerà al centro dell’attenzione con la ripresa del traffico aereo dopo la crisi pandemica. Dai principali enti fiorentini è già ripartita la musica sull’esigenza di realizzare la nuova pista a Peretola, anziché utilizzare questa fase di allentamento della pressione sui voli come momento per riflettere seriamente sui pro e i contro di una scelta, come quella della nuova pista, che mette in secondo piano il problema del potenziamento infrastrutturale, ferroviario e stradale, fra la Toscana centrale e quella della Costa. Peraltro con un notevole spreco di risorse e inoltre compromettendo nella piana progetti ambientali importanti anche sul piano transizione ecologica.

Sarà interessante fare il punto su questi problemi con il sindaco di Sesto Fiorentino che è stato appena rieletto con il consenso del 70% dei propri cittadini”.

L’iniziativa è pubblica e aperta a tutti e si terrà nella sala del circolo Alberone a San Giusto giovedì 4 novembre alle 21 con ingresso per il parcheggio da via Pardi.