Lo segnala all’Ordine dei medici senza avvertirlo, Tesi vuole la rimozione di Condello

“Per questa mancanza di educazione, di umanità, ma soprattutto di competenze chiedo che il responsabile Coc di Montopoli Valdarno Fausto Condello venga rimosso dal suo incarico, ma soprattutto che il sindaco e la giunta che lo hanno nominato e non assunto valutino attentamente le sue reali competenze tecniche, anche per quanto è accaduto con la chiusura della scuola e dell’ambulatorio di Marti“. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo di una mozione presentata dal consigliere comunale e medico di famiglia Massimo Tesi e che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Montopoli, domani mercoledì 10 novembre alle 21.

A esasperare il dottore fino a chiedere “la testa” di Condello è la sua segnalazione di alcuni post facebook sul profilo personale di Tesi all’ordine dei medici e alla prefettura che hanno portato all’apertura di un procedimento e alla necessità per il consigliere di difendersi. Dopo oltre un anno, la vicenda si è chiusa con l’archiviazione della segnalazione da parte dell’ordine professionale e Tesi vorrebbe chiuderla anche dal punto di vista “politico”.

(Notizia in aggiornamento)