“Una pizza Margherita ai centri anti violenza”, l’invito di Pieroni

“A volte ci vuole un gran coraggio per ordinare una pizza Margherita… Il simbolo per eccellenza della nostra cucina è diventato infatti un codice per chiedere aiuto in una situazione di violenza domestica”.

Infatti, spiega il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, “Quando chiamare direttamente le forze dell’ordine o amici per chiedere aiuto è troppo pericoloso, ordinare una pizza Margherita alla Polizia è l’unica possibilità per tante donne che subiscono violenza. In una società e in tempi intrisi di violenza, ricchi di rigurgiti omofobi e sessisti, la violenza sulle donne è tra le più insopportabili”.

“E allora oggi 25 novembre – dice Pieroni -, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e anche per i giorni a seguire, invito a donare l’equivalente economico di una Margherita ai centri anti violenza del territorio pisano”.