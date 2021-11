Provincia, “Giudizio non positivo sull’operato dell’amministrazione”: il Psi non sosterrà il presidente

“Non esistono le condizioni sia politico programmatiche che di agibilità politico elettorale per aderire alla lista elettorale che oggettivamente è a supporto del presidente dell’amministrazione provinciale e su cui conferma il giudizio non positivo sull’operato ormai nel quadro del bilancio di mezza legislatura”. Lo dice il segretario provinciale del Psi Pisa Carlo Sorrente a sintesi del direttivo provinciale.

Oltre alla posizione sulle prossime elezioni di secondo livello (per saperne di più), il Direttivo, dopo un ampio e costruttivo dibattito, all’unanimità ha anche deliberato “un documento che sottolinea le criticità istituzionali sia nei termini di una strampalata ‘controriforma’ a suo tempo inopportunamente approvata dal Parlamento in vista di una revisione costituzionale bocciata dal referendum costituzionale che dà un inadeguato sostentamento finanziario necessario per il funzionamento delle poche deleghe rimaste, ma sopra a tutto dal ‘grande imbroglio’ del sistema elettorale di secondo grado antipopolare e antidemocratico”.

Emerse anche alcune “linee guida” in tema di infrastrutture, ruolo di supporto ai comuni e territori anche per un coordinamento al Pnrr, ambiente bonifiche e servizi pubblici, scuola università e ricerca, attività produttive turismo e manifatturiero. “Il documento – spiega – sarà presentato per un costruttivo confronto in campagna elettorale”.