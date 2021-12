Si terrà a Lucca l’assemblea regionale di Europa Verde Toscana. L’appuntamento, fissato per sabato (4 dicembre) dalle 9 alle 18 a Villa Bottini sarà l’0ccasione per rilanciare e rivitalizzare la forza politica.

“La Toscana come il resto del pianeta non ha più tempo per politiche che non siano volte a risolvere l’ enorme disastro ecologico ed ambientale che è sotto gli occhi di tutti: la gravissima crisi climatica ma anche la distruzione di ecosistemi, l’ inquinamento di falde acquifere ed aria, la cementificazione senza freno, l’escavazione delle montagne che sconvolgono la nostra regione e da cui scaturiscono le tantissime battaglie degli ecologisti, impossibili da elencare qui – spiega il gruppo -. Europa Verde si pone l’obiettivo di diventare la forza ecologista che, oggi, manca in Italia e che è presente in ogni paese d’Europa. Lo faremo ripartendo dalle vertenze dei territori, dai comitati che fino ad oggi sono nati per mancanza di rappresentanza politica, dalle associazioni ambientaliste che da sempre sono voce critica insostituibile e da tutti coloro che vorranno unirsi a questo grande processo di trasformazione che ci porterà ad una grande onda verde di cambiamento”.

“Puntiamo e punteremo a costruire la ‘Toscana del Buon Vivere’ dove i nostri figli potranno finalmente ritrovare quel futuro, che si fonda sul passato, che oggi sembra perduto – concludono -. Una Toscana che sappia valorizzare i suoi meravigliosi paesaggi, le sue incredibili produzioni e creazioni, lo spirito toscano. Una Toscana che abbia rispetto per gli ecosistemi armonizzando alla perfezione ambiente e lavoro. Questo è l’orizzonte entro il quale ci muoveremo e chiamiamo tutti a raccolta in questo importante giorno di ripartenza. Chi ama la Toscana e le sue sorti non può mancare”.