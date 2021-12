“Oggi è il miglior baluardo della difesa degli interessi italiani”, Scipioni aderisce a Fratelli d’Italia

Alessandro Scipioni, storico esponente della Lega fiorentina, per oltre 5 anni segretario provinciale, dopo essere uscito alcune settimane fa dal partito a seguito di dissensi costanti con la linea nazionale e la dirigenza locale e regionale, ha comunicato oggi 6 dicembre in città metropolitana, dove è eletto, la sua adesione a Fratelli d’Italia.

“Entro come liberale – spiega -, federalista e convinto difensore della sovranità nazionale. Tutti requisiti necessari per far parte del partito di Giorgia Meloni, che oggi è il miglior baluardo della difesa degli interessi italiani. Sono certo che l’emorragia di eletti della Lega sia un segnale politico importante e che questa oggi non si arresterà con me. Ho dovuto trarre le conclusioni aderendo all’unico partito che sta difendendo quegli ideali che mi hanno sempre visto in prima fila.

Ho apprezzato molto le scelte di Fratelli d’Italia a livello europeo, che con grande responsabilità ha deciso per l’apertura verso tutte le forze conservatrici con chiara connotazione di appartenenza. Fdi è l’unico partito che concretamente sta perorando una necessaria riforma della Costituzione al fine di consentire l’elezione diretta del Capo dello Stato e per la democrazia diretta in generale. Sono convinto dell’importanza di risvegliare l’area politica del centrodestra fiorentino, per dare ai cittadini la possibilità di un’alternativa concreta”.

“Sono felice – conclude Claudio Gemelli, segretario provinciale di Fratelli d’Italia – di accogliere in Fratelli d’Italia Alessandro Scipioni, collega metropolitano con il quale ho collaborato per anni quando era segretario della Lega. Oggi FdI si dimostra una forza politica attrattiva grazie alle sue posizioni coerenti e coraggiose e a una proposta politica qualificata a livello nazionale e locale. Con l’ingresso di Scipioni aumenta la pattuglia dei consiglieri di FdI, pronti a creare un’alternativa alle amministrazioni della provincia”.