“Staffoli ha bisogno di attenzioni e cure costanti”, una mozione per piazza Panattoni

Una mozione per piazza Panattoni. A portarla in consiglio comunale sono i consiglieri di Santa Croce sull’Arno espressione di Fratelli d’Italia Marco Rusconi e Benedetta Cicala.

Già il 30 giugno 2020, la consigliera di Staffoli Cicala aveva presentato un’interpellanza su “interventi di rifacimento e riqualificazione previsti per piazza Panattoni”. L’amministrazione comunale rispose nel consiglio comunale del 20 luglio 2020 e nell’occasione affermò la “volontà di accogliere e attuare gli interventi proposti – spiegano i consiglieri -. Nonostante ciò, questi interventi promessi non sono stati realizzati. Per tale ragione si è resa necessaria la presentazione di una mozione in cui si chiede al sindaco e alla giunta di impegnarsi nella realizzazione degli interventi che furono discussi in quel consiglio comunale.

La messa a punto di una nuova pavimentazione stradale, l’inserimento della segnaletica orizzontale che possa regolamentare la zona deputata al parcheggio delle automobili, la ristrutturazione e una più accurata manutenzione del monumento di commemorazione ai militari caduti in nome della patria e, non ultimo, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica“.

La mozione è già stata depositata presso gli uffici comunali e sarà discussa prossimamente in consiglio comunale. “Ci auguriamo – dicono – che la mozione venga approvata e che ciò che i cittadini ci chiedono sia realizzato al più presto per ridare alla piazza della nostra frazione il giusto decoro. Staffoli ha bisogno di attenzioni e cure costanti. Le sfilate istituzionali fatte solo nel periodo di campagna elettorale da parte della maggioranza non lasciano traccia se poi, a promesse fatte, non seguono atti concreti per migliorare la qualità della vita degli staffolesi”.