Parcheggi, Terricciola SiCura: “Nessun progetto in Valdera, ennesima occasione sprecata”

“Nessun progetto in Valdera, ennesima occasione sprecata”. Così il consigliere comunale di Terricciola SiCura Matteo Arcenni commenta l’esclusione del Comune dai finanziamenti regionali per i parcheggi pubblici volti alla riqualificazione dei centri storici che hanno riguardato 21 territori toscani, solo 3 in provincia di Pisa: quello per la stessa città, per Volterra e per Santa Maria a Monte.

“A Terricciola sarebbe stato utile proporre 2 progetti frutto uno delle idee dei cittadini e uno delle proposte di Terricciola SiCura – ricorda Arcenni -. Il primo per sistemare l’accesso e il parcheggio sotto il giardino comunale, il secondo per sistemare il versante che nell’ottobre 1991 aveva dato dei problemi e aveva costretto l’evacuazione di ben 21 abitazioni. Del resto anche se pur messo in sicurezza, sarebbe stato utile e interessante per i cittadini ma anche per i turisti, realizzare in quella zona dei parcheggi coperti con pannelli fotovoltaici, dei box per i proprietari degli appartamenti (visto che le abitazioni del centro non ne hanno a sufficienza), e anche un’area di fermata e/o capolinea per i mezzi pubblici su via Terricciolese in modo da ridurre o eliminare il transito all’interno del centro storico. Peccato che anche questa volta nessuno ha ascoltato le proposte e le idee dei cittadini e di Terricciola SiCura. E le nostre proposta sono state ignorate. Ma in fondo non possiamo aspettarci grandi cose da chi non è in grado di gestire neanche l’ordinaria amministrazione”.