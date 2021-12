Fucecchio, critiche da Fratelli d’Italia al bilancio di previsione 2022

“Apprendiamo dalla discussione consiliare trasmessa in streaming dell’approvazione del bilancio di previsione 2022, per la quale oltre alla quasi scontata approvazione da parte dei gruppi di maggioranza, anche due rappresentanti dell’opposizione hanno ritenuto opportuno, con nostra sorpresa, o astenersi o votare a favore”. Così si esprime Vittorio Picchianti, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Fucecchio a ridosso dell’approvazione del bilancio di previsione 2022, criticando la mancata presa di posizione netta di due rappresentanti dell’opposizione (M5s ed ex Lega) contro le nuove disposizioni in materia di tassazione per il nuovo anno.

“La nostra forza politica – continua Picchianti – non siede in Consiglio e come cittadini informati abbiamo assistito alla discussione su quello che è uno dei maggiori atti politici di un’amministrazione locale. Comprendiamo la difficoltà del momento storico attuale, nel quale ad un periodo di recessione e difficoltà generalizzata per i conti pubblici si è aggiunta la pandemia, ma poco si comprende l’opportunità di aggiungere alle aliquote Imu e addizionale Irpef ormai portate ai massimi consentiti dalla legge, aumenti generalizzati su concessioni, diritti di segreteria e servizi a domanda individuale. Comprendiamo, pertanto, le perplessità dei colleghi della Lega e di Forza Italia e li sosteniamo nella loro scelta di votare in maniera contraria”.

“Vediamo con favore il mantenimento dei servizi alla cittadinanza, ma prima di chiedere ulteriori sacrifici ai contribuenti sarebbe opportuno una razionalizzazione delle spese correnti e una maggiore incisività sul capitolo di spesa dei crediti non ancora esatti. A tal proposito chiediamo con forza un’analitica ricognizione dei debiti da incrociare, necessariamente, con dati catastali e demografici. Guardiamo, inoltre, con attenzione al piano degli investimenti pubblici nel quale il nostro Comune si troverà ad amministrare, perlopiù, finanziamenti regionali che avranno, potenzialmente un forte impatto sul nostro tessuto urbano. Pensiamo principalmente al parcheggio del parco Corsini che dovrà essere inserito in un progetto generale di riqualificazione di un ormai dimenticato paese alto. Siamo certi che interventi così impattanti saranno condivisi con chi il paese lo vive quotidianamente”.

“Nel confermare il nostro giudizio critico – conclude il coordinatore di Fratelli d’Italia Fucecchio – rimaniamo ad osservare l’operato di questa amministrazione, sempre con lo spirito costruttivo di chi pone il bene di Fucecchio e dei suoi cittadini al primo posto”.