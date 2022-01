Lega: “A San Miniato c’è la ‘migrazione’ da vaccino. Solo 6 ore di tamponi nelle due farmacie comunali”

“I cittadini di San Miniato in questi mesi di pandemia non hanno potuto fare a meno di constatare che fare un tampone rapido nella propria città era molto difficile. La conseguenza è stata che a San Miniato è nata la ‘migrazione’ da vaccino. Ci si è dovuti trasferire nei comuni limitrofi per poter fare i tamponi. Comuni limitrofi che seppure caratterizzati da un numero di abitanti molto inferiore avevano un servizio tamponi più aderente alle necessità”. Lo rileva il gruppo consiliare della Lega a San Miniato e sottolinea come, in occasione della presentazione in consiglio comunale degli obiettivi aziendali per il 2022 dell’Azienda Speciale Farmacie, l’argomento pandemia e le possibili iniziative per il suo contrasto sono state oggetto di riflessioni e di dibattito.

Il gruppo consiliare della Lega ha evidenziato che “fra i numerosi progetti futuri delle due farmacie comunali non sembra essercene uno che faccia esplicito riferimento ad eventuali azioni da mettere in campo per agevolare i cittadini nell’affrontare la complessa situazione creata dalla pandemia. Anzi, nel programma operativo per l’anno 2022 dell’Azienda Farmacie comunale si prospetta un contenimento dei costi riferibili a tensostrutture esterne, sanificazioni e operatori sanitari esterni per esecuzione di tamponi.

Ad oggi le due farmacie pubbliche di San Miniato mettono a disposizione della cittadinanza un servizio tamponi di 6 ore settimanali, 4 ore la farmacia di San Miniato Basso e due ore quella di San Donato. Un servizio limitato che costringe i cittadini a rivolgersi ad altre farmacie di altri comuni, cosa ancor più più incomprensibile se si considera la ragion d’essere di una farmacia pubblica che è quello di arrivare a fornire servizi la dove l’iniziativa privata risulta carente.

Dell’incomprensibile comportamento tenuto dall’Azienda”, il gruppo consiliare della Lega ha chiesto spiegazione “ricevendo la seguente risposta: la messa a disposizione di un servizio tamponi limitato non è stata conseguenza di una inadeguata valutazione della emergenza, ma il frutto di una scelta consapevole, con un obiettivo preciso, quello di ‘educare’ i cittadini ad avere uno stile di vita che eviti il ricorso ai tamponi. Quindi volutamente è stato fornito un servizio tamponi insufficiente alle necessità. Ritenevamo che l’aspirazione di imporre modelli comportamentali fosse ascrivibile esclusivamente agli Stati etici e moralisti, ma evidentemente sbagliavamo”.