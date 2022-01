Parcheggi disabili e piazza Panattoni, l’impegno dell’Amministrazione dopo le mozioni di FdI

Parcheggi per disabili e il rifacimento di piazza Panattoni. E’ quanto hanno ottenuto, con due diverse mozioni, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Benedetta Cicala e Marco Rusconi.

Il consiglio comunale di Santa Croce sull’Arno ha infatti approvato una mozione con cui si chiedeva al sindaco e alla giunta di adoperarsi per “predisporre almeno uno stallo di sosta per persone invalide in vari siti del capoluogo e della frazione. In particolare gli stalli saranno previsti sia all’entrata della scuola primaria Copernico per agevolare l’accesso all’edificio agli utenti della scuola, che nei parcheggi dei cimiteri di Staffoli e Santa Croce”.

Oltre a questo, il 29 dicembre i consiglieri hanno chiesto la “doverosa realizzazione in via Copernico di un attraversamento pedonale con apposita segnaletica, al fine di garantire la sicurezza della fruizione del servizio postale ai cittadini. Diversi cittadini ci hanno infatti segnalato la necessità di rendere più accessibili questi luoghi importanti della nostra comunità da parte delle persone con disabilità. E la creazione di un attraversamento pedonale in via Copernico, come previsto dall’articolo 190 codice della strada, garantirebbe a tutti la possibilità di accedere all’ufficio postale in sicurezza”.

Con il secondo atto consiliare, l’amministrazione comunale si impegna nel rifacimento di piazza Panattoni a Staffoli con interventi che riguardano la pavimentazione, la segnaletica orizzontale, l’illuminazione e il monumento ai caduti in nome della patria. “Il sindaco ha affermato che ciò verrà realizzato se non ci saranno altri lavori a cui dare la priorità. Per noi le necessità di Staffoli costituiscono una priorità e ci battiamo affinché siano reputate tali anche dall’amministrazione. Le criticità della frazione devono essere risolte e hanno la stessa importanza delle problematiche del capoluogo”.