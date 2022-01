Ufficio turistico a San Miniato chiuso fra Capodanno e l’Epifania, protesta Forza Italia

Ufficio di promozione turistica chiuso a San Miniato fra Capodanno e l’Epifania. Una situazione sulla quale puntare il dito per Carlo Corsi del coordinamento comunale di Forza Italia San Miniato.

“Questa sarebbe la San Miniato turistica, che ci vorrebbero raccontare – dice – con l’ufficio turistico di San Miniato promozione chiuso, tra Capodanno e l’Epifania, mentre a San Miniato i turisti non sanno a chi rivolgersi. Ma San Miniato Promozione c’è o ci fa? E l’amministrazione comunale continua ad investirci cospicue risorse… Povera San Miniato, come sei caduta in basso”.