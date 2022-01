Il bilancio non convince la Lega: “L’85% degli investimenti programmati dipende da contributi statali o regionali”

“Riteniamo che il bilancio di previsione dell’anno 2022 (questo) non rappresenti una situazione amministrativa aliena da problematiche né di particolare vantaggio per i cittadini”. Lo commenta così, il bilancio di San Miniato, il gruppo consiliare della Lega.

“Ai consiglieri – spiegano – è demandato il compito di analizzare la qualità e l’equilibrio del documento programmatico, considerando che il bilancio di un ente locale può valutarsi positivo non solo quando le entrate coprono le uscite ma soprattutto quando i bisogni dei cittadini vengono soddisfatti in maniera adeguata e con risorse appropriate.

L’analisi di alcuni dati del bilancio in esame può dare una idea della qualità dell’equilibrio raggiunto. Per il 2022 sono previste spese di investimento per circa 13 milioni di euro, che si ipotizza di coprire con risorse derivanti da eventuali contributi – di cui non v’è certezza – statali e regionali per circa 11 milioni. Per realizzare i rimanenti due milioni di investimenti si prevede l’impiego di risorse proprie del Comune, in gran parte derivanti dagli oneri da concessioni edilizie. Stando così le cose è evidente che gran parte degli investimenti programmati – circa l’85% – potranno essere realizzatati solo se e quando arriveranno i contributi statali o regionali. Se il Comune potesse contare su risorse proprie più consistenti di quelle attualmente disponibili la realizzazione degli investimenti programmati sarebbe più sicura e spedita. Ma le risorse proprie sono contenute, non per un caso fortuito ma perché una consistente quantità di entrate viene utilizzata per implementare i fondi rischi come ad esempio il Fondo contenzioso la cui funzione è quella di far fronte ai rischi derivanti da contenziosi nei quali vi siano significative probabilità di soccombenza con obblighi risarcitori da parte del Comune.

Tale Fondo negli ultimi anni ha assorbito risorse per svariati milioni di euro, somme accantonate e poi realmente utilizzate per coprire onerosi risarcimenti. Al 31 dicembre 2021 il Fondo contenzioso ha una giacenza di quasi tre milioni di euro, buona parte dei quali accantonati in vista della conclusione dell’annosa vertenza sul Project financing. Vertenza che negli anni 2019 – 2020 è già costata al Comune 7,7 milioni di euro, con conseguente assorbimento di ingenti risorse finanziarie che avrebbero potuto essere utilizzate per altre necessità.

Quando alcuni progetti di investimento stazionano in bilancio per anni trasformando i bilanci in libri dei sogni, quando frane di ciglioni e di strade rimangono tali per anni, quando scuole che necessitano di interventi qualificanti continuano a presentare per anni i medesimi problemi, quando piazze e strade del centro storico rimangono nel degrado per anni, quando una struttura fondamentale come l’ascensore del parcheggio del Cencione – la nuova porta di San Miniato – sprofonda nel pieno degrado, non è solo conseguenza di ‘disattenzione’ degli Amministratori ma è anche perché il Comune è costretto a ‘lavorare’ su ipotesi di incerti contributi dello Stato e della Regione, non avendo risorse proprie sufficienti, perché importanti somme sono indirizzate verso altre poste di bilancio come il Fondo Contenzioso”.