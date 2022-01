Lutto nel mondo della politica: morto il presidente del parlamento europeo David Sassoli

Lutto nel mondo della politica. E’ morto il presidente del parlamento europeo David Sassoli.

Ieri (10 gennaio) il ricovero, in Italia, per una complicazione legata ad una disfunzione del sistema immunitario, oggi ( 11 gennaio) l’annuncio da parte del suo portavoce Roberto Cuillo, del decesso: “Si è spento alle 1,15 al Cro di Aviano dove era ricoverato. L’impegno di Sassoli ha avuto al centro un’idea della politica come servizio per i cittadini. Il suo impegno principale da parlamentare europeo e presidente del Pe, quasi un’ossessione, è stata quello di riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, cioè di costruire un legame, di dare dignità all’istituzione Parlamento europeo. Sassoli era un nativo democratico ed ha cercato sempre di rappresentare questa identità nuova al Paese. Credeva fortemente nell’allargamento del fronte progressista anche su basi nuove politiche, culturali e sociali”.

A 65 anni, Sassoli è stato il secondo presidente italiano al parlamento europeo, dopo Antonio Tajani ed il suo incarico sarebbe scaduto a giorni. In segno di lutto, le bandiere di palazzo del Pegaso sono oggi a mezz’asta. David Sassoli in questi anni è intervenuto due volte ad iniziative importanti del consiglio regionale della Toscana: la prima volta con il videomessaggio di saluto in occasione della seduta solenne della Festa della Toscana del 30 novembre 2020.

Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia

“L’Italia e l’Europa perdono un servitore delle Istituzioni, uomo mite, riflessivo e aperto al dialogo. Lo ringraziamo per aver tenuto alta la bandiera dei valori dell’Europa in alcuni dei momenti più critici e per aver contribuito a una nuova fase della storia europea: più attenzione ai bisogni e meno ai numeri. Sicuramente, come lui scrisse, la moneta comune è un simbolo di pace e integrazione e sicuramente lo ricorderemo come uno dei costruttori del sogno europeo”.

Fratelli d’Italia, consiglieri Città metropolitana

“Apprendiamo con tristezza e sgomento la triste notizia – dichiarano Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli, consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia nel gruppo Centrodestra per il cambiamento -. Fiorentino di nascita, era un esponente di primo piano della politica italiana e quella europea. Lo ricordiamo in questo triste momento anche come una figura di spicco del giornalismo nazionale. Le divergenze politiche in questi momenti non esistono e la nostra vicinanza alla famiglia è assoluta e commossa per quanto accaduto”.

Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana

“Caro David, svegliarsi stamani sapendo che non ci sei più è un dolore enorme. In questo ultimo anno, nonostante i molteplici impegni che avevi, non ci hai mai fatto mancare la tua vicinanza, la tua presenza, il tuo supporto ed abbiamo sempre percepito nitidamente l’affetto vero e sincero che provavi per la nostra regione. Dentro l’aula del Consiglio regionale della Toscana e dentro ciascuno di noi risuonano vive le parole che ci hai affidato sia in occasione della Festa dell’Europa sia nella ricorrenza della Festa della Toscana. Ci hai reso più ricchi e, per usare una tua espressione, ci hai indicato la strada da percorrere.

Ci hai fatto capire con forza quanto sia importante rispondere alle sfide dell’oggi puntando sul noi anziché sull’io, riscoprendo il nostro essere comunità, il nostro essere solidali. Ci hai chiesto di non dimenticare mai di prenderci cura degli altri e ci hai ricordato che l’Europa, quella che abbiamo immaginato, realizzato e che tu ogni giorno da presidente del Parlamento hai contribuito a rafforzare, è appartenenza ad un’idea comune che trae forza delle nostre radici per guardare al futuro.

Non lo dimenticheremo, David. E insieme ai colleghi troveremo il modo per ricordarti all’interno del Consiglio regionale e per trasferire soprattutto alle ragazze e ai ragazzi della Toscana la lezione che ci hai lasciato. Ci mancherai. Tanto. Alla tua famiglia, a tua moglie, ai tuoi due figli va il mio, il nostro pensiero e un abbraccio commosso”.

Francesco Gazzetti, consigliere regionale e presidente della commissione Europa

“La scomparsa del Presidente Sassoli lascia attoniti e senza parole. È un dolore grande condiviso da tutta la commissione Europa del consiglio regionale a nome della quale esprimo cordoglio unanime unito alle più sentite condoglianze. Il suo esempio e il suo agire nelle Istituzioni unito alle sue, straordinarie, doti umane rendono ancora più duro questo momento. Ed ecco che il messaggio che proprio il Presidente Sassoli volle inviarci in occasione della Festa dell’Europa diventa un prezioso lascito, una vera e propria bussola per orientare il lavoro da fare, insieme, nei tempi che verranno anche per ricordare il suo pensiero e la sua azione. Un lavoro orientato a quell’Europa delle persone a cui tanto aveva lavorato ed aveva a cuore David Sassoli”.