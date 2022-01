Fondi a scuola e ambiente, Nardini: “Una piena ripartenza non può che passare da qui”

“L’attenzione della Regione Toscana sui temi della riqualificazione e sicurezza delle scuole e sulla cura dell’ambiente e del territorio è altissima. Una piena ripartenza non può che passare da qui“. Così l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini commenta i fondi del Cantiere Toscana (qui).

“Vanno in questa direzione molti degli importanti finanziamenti, per un valore totale di opere di oltre 120 milioni di euro, che coinvolgono tutte le province della nostra regione. Molte di queste risorse sono proprio destinate all’edilizia scolastica e, come assessora regionale all’istruzione, ne sono orgogliosa. È una scelta precisa, che indica quanto, come Regione, riteniamo centrale il tema dell’istruzione all’interno delle nostre politiche e, in particolare nell’ambito di questa fase di ripartenza, credo che la scuola debba avere assoluta priorità.

Per la Provincia di Pisa le risorse ammontano ad oltre 2 milioni di euro, finanziando tre interventi: più di 61mila euro a Santa Maria a Monte per interventi di forestazione finalizzati alla riduzione delle emissioni clima alteranti, quasi 372mila euro per interventi analoghi nel Comune di Bientina e oltre 1,7 milioni per il miglioramento e l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Capannoli (scuola media). Sono orgogliosa di questi investimenti sul territorio e penso che questa sia la strada giusta sulla quale proseguire, perché prendersi cura delle scuole, dell’ambiente e del territorio significa prendersi cura del nostro futuro”.