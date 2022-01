“La Provincia di Pisa non diventi la discarica della Toscana”, Meini e la Lega contro l’ampliamento Ecovip

“Siamo assolutamente concordi con la ferma opposizione manifestata da alcuni comitati locali composti da cittadini (qui) e dall’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte (qui) i quali osteggiano la possibilità che la Regione autorizzi l’ampliamento dell’impianto di rifiuti gestito dalla Ecovip, società che ne ha fatto espressa domanda”. Lo ha detto Elena Meini, consigliere regionale, insieme a tutta la Lega del comprensorio del Cuoio.

“Tra l’altro – prosegue il consigliere – si tratterebbe di aumentare il conferimento di quelli definiti speciali, quindi potenzialmente pericolosi. Una richiesta, quindi da rispedire immediatamente al mittente. In caso contrario si potrebbe, infatti, andare incontro a problematiche di tipo ambientale ed anche di salute pubblica. Non è minimamente accettabile che la predetta area ed in generale la provincia di Pisa, diventino, quindi, sempre più la discarica della Toscana. La questione non deve essere, pertanto, assolutamente sottovalutata e vogliamo ribadire il fatto di essere a fianco degli abitanti che, giustamente, sono preoccupati dalla possibilità che la struttura, ancorché potenziata, vada ancora di più a saturare un comprensorio, quello del Cuoio, già, da tempo, sotto pressione.

Da parte nostra, dunque, faremo tutto quello che è di nostra competenza per far sì che la Regione non autorizzi alcuna implementazione di rifiuti nell’impianto in oggetto”.