Fratelli d’Italia: “Trenta bimbi rimarranno senza la scuola materna, ci appelliamo al vescovo”

“La scuola materna Savina Petrilli di Volterra è a rischio chiusura, ci appelliamo al vescovo: 30 bambini rimarranno senza questo storico istituto”

La denuncia arriva da Fratelli d’Italia, attraverso il consigliere regionale Diego Petrucci e il responsabile del circolo di Volterra Pedro Bessi.

“5 dipendenti – aggiungono – perderanno il lavoro. Si sono mobilitati i genitori costituendo un Comitato, si è mobilitata la Fondazione Cassa di risparmi di Volterra, si sono mobilitate le liste civiche all’opposizione e la Giunta Comunale, tutti insieme hanno organizzato un tavolo di discussione con la proprietà. Ma sembra che questi sforzi non siano ancora abbastanza”

“Lanciamo perciò un appello al Vescovo, Roberto Campiotti, visto che è anche un insegnante e avrà sicuramente a cuore il futuro dell’importante scuola materna – concludono – Non faccia come le altre istituzioni in questi anni e non si disimpegni rispetto a Volterra e alla Valdicecina. Fratelli d’Italia si impegnerà a cercare soluzioni per questo problema sentito dalla comunità e dalle famiglie”.