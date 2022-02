“Una situazione che a nostro avviso non può essere fronteggiata da semplici transenne come è avvenuto fino ad ora, ma immediatamente messa in sicurezza con appropriate azioni e interventi da parte del Comune”. Lo sostengono i consiglieri comunali della Lega di San Miniato rispetto alla tabaccaia lungo la via Maremmana a La Serra, dopo il crollo avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Montopoli Valdarno che sta costringendo a tenere chiusa la Tosco romagnola (questo).

“Nella frazione samminiatese di La Serra – ricordano i consiglieri – vi è una situazione analoga. Una tabaccaia lungo la via Maremmana a ridosso del tracciato stradale presenta una situazione di decadimento estremo. Il tetto è completamente crollato lasciando in piedi solo le mura perimetrali e in particolare la facciata che, per altezza e dimensioni e per la sua posizione immediatamente lungo la strada, può rappresentare un grave rischio qualora si verificasse un crollo del grosso muro.

Se a ciò si aggiunge che l’edificio è ubicato nei pressi di una curva della via Maremmana, rendendo difficile la intercettazione di eventuali imprevisti ostacoli presenti sulla carreggiata, ben si comprende come la situazione sia pericolosa”.