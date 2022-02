Scandalo Keu, interrogazione della Lega sui costi di bonifica all’aeroporto di Pisa

“Lo scandalo Keu mi ha colpito non solo per i danni ambientali, ma anche per i costi di bonifica che si abbatteranno sulla collettività”. A dirlo è

Gino Mannocci del gruppo Lega Salvini Premier al Comune di Pisa

“Conoscere quanto il ministero della difesa ha speso per l’intervento di bonifica sull’aeroporto di Pisa – dice – sarà utile per effettuare una prima valutazione di quale sarà l’enorme costo che tutti i cittadini si troveranno ad affrontare per la bonifica di tutti i terreni contaminati nella Regione: secondo gli inquirenti sono diversi milioni di tonnellate le quantità di Keu sotterrate. Desidero, perciò, ringraziare l’onorevole Edoardo Ziello che, con la consueta attenzione ai bisogni delle genti e del territorio pisano, nonché al buon governo, ha accolto una mia proposta ed ha formulato un’ interrogazione parlamentare al ministro della difesa per “conoscere l’esatta quantificazione dei costi sostenuti dall’aeronautica Militare per la rimozione dell’apparecchiatura all’aeroporto militare di Pisa realizzata su terreni contaminati””.

“Infatti, i costi di bonifica – conclude – si tradurranno in tasse che pagheranno i cittadini grazie ad una gestione dei rifiuti che per ora definiamo “scriteriata”, ma che gli esiti delle indagini penali potrebbero definirla “criminale”: ricordo infatti che vi sono diversi esponenti del Pd che sono indagati per corruzione”.