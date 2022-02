Storti riporta la Fiamma tricolore a Castelfranco di Sotto

Aveva lasciato la Lega perché “Mi sono reso conto che dovevo sottostare a decisioni prese lontano da Castelfranco e soprattutto non per Castelfranco” (qui). Ora Antonio Storti è stato nominato commissario per Castelfranco di Sotto del Movimento sociale Fiamma tricolore.

La decisione è stata comunicata dal coordinatore regionale Massimo Nigro a seguito del congresso nazionale e fa parte del progetto di ricostituire anche in Toscana il Movimento e riprendere le sue attività. Il “soggetto politico si pone in continuità storica, come solo e unico erede del glorioso Movimento Sociale Italiano di Pino Rauti che, in opposizione alla svolta di Fiuggi fatta da Fini nel 1995, ha fondato. Il partito ha intenzione di rilanciarsi nell’agone politico nazionale e locale, con una presenza capillare su tutti i territori, nello specifico parlando della nostra regione nutriamo l’aspirazione e l’ambizione di diventare un punto di ascolto di tutti quei ceti popolari delusi dalla politica, indipendentemente dalle ideologie e da pregiudizi che fanno solo male alla nostra nazione, vogliamo provare con la necessaria umiltà a dare risposte a tutti gli italiani, anche se magari lontani da noi, in quanto facenti parte della comunità italiana, mossi dalla nostra spiccata visione spirituale che mette al centro la persona.

Noi mettiamo al bando gli estremismi di qualsiasi tipo e ci muoviamo sempre nel solco della democrazia rappresentativa e parlamentare.

Noi non siamo né un movimento di destra né un movimento di sinistra. Ci definiamo e siamo semplicemente ma con rinnovato orgoglio e entusiasmo, missini”.