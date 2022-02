Caro bollette, San Miniato aderisce alla protesta Anci: la Rocca resterà spenta

Anche San Miniato si unisce alla manifestazione di Anci contro il caro bollette prevista oggi (10 febbraio) alle 20, in tutte le città d’Italia.

“Abbiamo scelto di aderire all’iniziativa contro il caro bollette, che vede molti Comuni italiani spegnere le luci di un monumento simbolo della loro città – spiega il sindaco Simone Giglioli – Questa notte la nostra Rocca, per eccellenza il simbolo della nostra città, resterà spenta. Vogliamo unirci agli amministratori italiani e mandare anche noi un segnale chiaro al governo sulla necessità di ulteriori trasferimenti per coprire queste onerose spese”.

“L’aumento dei costi dell’energia che sta colpendo imprese e cittadini, presto sarà insostenibile anche per i Comuni: il rischio è di non riuscire ad evitare di ritoccare tariffe e servizi per riuscire a pagare le bollette e chiudere i bilanci – e conclude – Dopo le difficoltà della pandemia, una simile prospettiva non possiamo prenderla in considerazione, per questo, con un’azione corale, simbolica ma potente, chiediamo al governo interventi immediati e un allentamento della pressione sulle procedure di morosità”.