Italexit si presenta a Santa Croce sull’Arno, in piazza Matteotti

Dopo la sede provinciale di Pisa, quella di Santa Croce sull’Arno sarà la prima sede comunale di Italexit per l’Italia in provincia. Il partito del senatore Gianluigi Paragone punta a “dar voce alla tua voglia di rinascita” e professa, tra l’altro sovranità monetaria e alimentare, rinascita industriale, lavoro per tutti, controllo ai confini e sanità pubblica.

“Per presentarci alla cittadinanza santacrocese – racconta il responsabile politico Alessandro Manfrin – domani sabato 19 febbraio dalle 16 alle 19 saremo con un banchetto in piazza Matteotti. Con l’occasione sarà aperta una raccolta firme contro la vaccinazione pediatrica contro il covid e prenderà il via la campagna tesseramento.