Lega San Miniato: “Sanificatori nelle aule scolastiche”

Sanificatori sanitarie nelle aule scolastiche, la Lega di San Miniato rilancia la proposta fatta all’amministrazione comunale, circa “la opportunità se non addirittura la necessità che almeno nelle aule scolastiche venissero introdotti sanificatori sanitari capaci di abbattere al 99,9% virus e batteri presenti nell’aria. Macchinari capaci di fronteggiare efficacemente, unitamente agli altri consueti strumenti, il virus del Covid, ad un costo contenuto e con risultai molto migliori della artigianale apertura periodica delle finestre”.

“In proposito – si legge in una nota – con riguardo alle possibili tecniche impiegabili per contenere il contagio da virus quali il Covid19 abbiamo preso visione, con nostra soddisfazione, che anche il mondo scientifico ha concluso sul fatto che fortunatamente disponiamo di molte armi da poter utilizzare in questa battaglia. In particolare nel giugno 2021 si è tenuto un importante seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pistoia che ha fatto seguito ad una analoga precedente iniziativa tenutasi nel settembre 2020 a Livorno organizzata dagli ordini di Livorno e Lucca. Iniziative in occasione delle quali è stato fatto il punto in merito allo stato dell’arte delle principali tecniche di purificazione e di sterilizzazione dell’aria per agenti patogeni nei condotti di areazione. Il seminario, svoltosi con il patrocinio della Regione Toscana, ha approfondito con approccio scientifico le soluzioni tecniche che possono garantire un ambiente di vita e di lavoro sano, ricorrendo alla sanificazione dell’aria, in associazione con le misure già raccomandate dall’Iss”.

“Nel seminario – prosegue la Lega di San Miniato – è stato sottolineato come in base alle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del Covid la via aerea sia ritenuta una rilevante via contagio e che quindi occorra una maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la sanificazione in continuo degli ambienti di vita e di lavoro condivisi per poter prevenire focolai del virus e eventuali nuovi virus, concludendo che l’igienizzazione e la sanificazione sono armi fondamentali nella difficile battaglia contro il Covid. L’argomento nei citati convegni è stato trattato in modo completo non trascurando aspetti che portano a consigliare la integrazione di più Tecniche per alzare il livello di sicurezza ambientale che possono essere spese in ambienti quali quelli scolastici dove deve essere ricercata oltre che un’alta efficacia anche una riproducibilità su larga scala a costi accessibili. Poiché i contenuti del seminario, condotto da numerosi esperti della materia, hanno aperto un capitolo importante nella ricerca dei mezzi per contrastare la diffusione dell’infezione, ci chiediamo se le Autorità competenti, in particolare quelle regionali toscane avendone dato il patrocinio, hanno valutato e dato seguito a questo importante contributo scientifico, considerato anche che recentemente il Senato ha dato il via libera ad un provvedimento che obbliga il Governo ad elaborare le linee guida sull’utilizzo degli impianti di purificazione e aereazione. Il provvedimento inserisce inoltre i sanificatori tra i beni acquistabili con i 350 milioni di euro stanziati dal Decreto sostegni bis, cosi da consentire a dirigenti scolastici ed Enti locali di utilizzare più agevolmente tali risorse per l’acquisto di questi innovativi strumenti. Poichè ci risulta che la Regione Lazio si sta muovendo in questa direzione, sarebbe davvero una beffa che la Toscana che ha sponsorizzato gli studi in materia arrivasse seconda nell’impiego di questa nuova strategia di sicurezza”.