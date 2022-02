Sicuramente è un gesto frutto di superficialità, magari fatto in gruppo per sentirsi parte di una “birbonata”. Ma oltre a essere un reato, in questo tempo di guerra fa particolarmente male. Vittima dell’atto vandalico è la base del monumento dedicato alle bambini e ai bambini vittime del massacro di Beslan del 2004 (i terroristi occuparono una scuola e quasi 200 bimbi non tornarono più a casa) a Santa Croce sull’Arno, nel “Giardino dei bambini di Beslan” tra via Copernico e la provinciale Francesca sud, di fronte a Villa Pacchiani.

La segnalazione è del consigliere comunale del gruppo di opposizione Asma 2.1 Enzo Oliveri. “La scritta – spiega – alla base del monumento è danneggiata da anni e nonostante le mie segnalazioni al Comune non è mai stata sistemata. La settimana scorsa è stata vandalizzata l’altalena, anche in quel caso ho fatto una segnalazione e in questo caso è stata riparata. Ora quest’altro gesto incivile. Le mattonelle alla base del monumento sono state staccate e lanciate. Bisognerebbe che questi luoghi fossero un po’ più controllati e i ragazzi, magari, ripresi per far capire loro che quello che fanno non va bene. A me è capitato più volte di dire loro di comportarsi in maniera diversa”.

Una delle cose da comprendere, per esempio, dovrebbe essere che se una cosa è di tutti, devo curarla più che se fosse mia.