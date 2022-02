Cordone: “Tribunale a Empoli, avanti tutta”

Sui problemi legati alla realizzazione di un tribunale ordinario con sede di Corte di appello a Empoli, interviene Marco Cordone esponente della Lega e consigliere nazionale Anci oltre che vicepresidente Aiccre Toscana: “Sono oltre 15 anni che per conto della Lega mi interesso delle problematiche legate all’insediamento e alla gestione degli uffici giudiziari nel territorio dell’Empolese Valdelsa, sia come Consigliere comunale che come consigliere provinciale di Firenze e Capogruppo della Lega Nord. Già anteriormente al 2012, c’erano state le prime avvisaglie di ciò, con delle criticità nella gestione degli Uffici, le quali erano venute a galla e avevano creato un certo disagio agli utenti. Non ci dobbiamo poi dimenticare che storicamente Empoli da oltre 700 anni è sempre stata sede di un presidio di giustizia”.

“Nel 2012 – prosegue Cordone – mi feci promotore di una petizione sottoscritta da migliaia e migliaia di cittadini(oltre 4000), contro la chiusura della sezione distaccata del Tribunale di Firenze a Empoli e contro la chiusura degli uffici del giudice di pace di Empoli e di Castelfiorentino che accese l’interesse dell’opinione pubblica sui temi in questione e sicuramente contribuì in seguito, insieme al lavoro di pressione fatto dai nostri enti locali territoriali sul Ministero della Giustizia, alla riapertura dell’ufficio del giudice di Pace con nuove competenze, nel Comune capofila dell’Empolese Valdelsa”.

E continua Cordone: “In seguito ha preso forza il progetto di istituzione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica, con sede a Empoli e con competenze sul territorio dei 15 Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore per un bacino di utenza di circa 250.000 cittadini. progetto che noi abbiamo sempre sostenuto dalla sua presentazione a cura dell’associazione per il Tribunale di Empoli. La riprova di tutto ciò è che nel mese di ottobre dell’anno appena passato, l’onorevole Manfredi Potenti, componente della commissione giustizia della Camera dei Deputati e Responsabile Giustizia per la Lega in Toscana, ci ha aveva già informato che la proposta di legge della Regione Toscana del 28 luglio2021, atto che chiede allo Stato di rivedere la geografia giudiziaria ovvero di istituire nuovi tribunali ordinari nelle città già Sedi distaccate di Tribunali come appunto Empoli, la quale era Sede distaccata del Tribunale di Firenze, era stata assegnata al Senato, il 15 ottobre 2021 in sede referente, alla 2° Commissione Giustizia. Quindi avanti tutta perché la Lega da svariati anni, si batte perché Empoli ed il suo territorio siano sempre, come da tradizione plurisecolare, Sede di importanti uffici giudiziari. Noi sul tema ci siamo e non da ora”.