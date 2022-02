Santa Maria a Monte di tutti: “Fondi Pnrr sfumati per Montecalvoli, giunta inconcludente”

“Sono sfumati i 20 milioni del Pnrr per la rivitalizzazione di Montecalvoli alto e c’era da aspettarselo, perché, nel vasto panorama dei borghi toscani, Montecalvoli alto non presenta certo le emergenze culturali, architettoniche e ambientali premianti nel bando. Ci hanno provato, con tutta la propaganda e lo schiamazzo che caratterizza questa amministrazione”. Sono parole dure quelle utilizzate dalla lista Santa Maria a Monte di tutti.

“Un’amministrazione incapace di vedere più in là della punta del suo stesso naso – va avanti la nota -. Da 10 anni a questa parte potevano essere state messe in campo azioni per la valorizzazione dei centri storici comunali attraverso partnership pubblico-privato, peraltro non a caso fortemente caldeggiate anche nel bando del Pnrr, facendo leva sulle caratteristiche e potenzialità del ns. territorio che non sono certo quelle di un’attrattiva storico – culturale forte ma quelle di una posizione logistica strategica, data la prossimità alla Fi Pi Li che doveva essere sfruttata, in maniera organica e ragionata, sia in termini di sviluppo turistico low cost che di sviluppo dell’area produttiva. Le iniziative intraprese da queste amministrazione sono state invece frammentarie e dispersive in termini di impegno e soprattutto di risorse, e ad oggi non se ne vede l’impatto in termini significativi sullo sviluppo turistico, produttivo ed occupazionale, pandemia a parte”.