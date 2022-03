Invasione russa in Ucraina, mobilitazione dell’Anpi in solidarietà con le donne

Solidarietà alle donne ucraine e alla loro resistenza contro la guerra. È questo il messaggio della manifestazione organizzata dall’Anpi a Santa Croce sull’Arno, nella sua sede di Corso Mazzini 113 per il prossimo martedì (8 marzo), giornata internazionale della donna.

Dalle 18 alle 20 la comunità dell’Anpi “si ritrova – spiegano gli organizzatori della manifestazione Facciamo Pace! – in questo giorno importante per il contributo che le donne hanno dato da sempre e in tutto il mondo alla causa della pace, per condividere un momento di riflessione e di mobilitazione”.

L’incontro è aperto “a tutte le donne e tutti gli uomini che vogliono la pace”.