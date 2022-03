Stop alla plastica, l’appello di Cordone: “A Fucecchio serve un eco compattatore”

“Il Comune di Montespertoli ha acquistato un eco compattatore che può ricevere 500 chili di plastica al mese e che può smaltire bottiglie in Pet (termoplastica riciclabile al 100 per cento che può essere trasformata in nuove bottiglie), mettendo in atto così, alcune di quelle cosiddette buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente”. Lo sottolinea Marco Cordone, consigliere nazionale Anci e comunale di Fucecchio per la Lega sull’installazione delle cosiddette macchine ‘mangia plastica’.

“Leggendo ciò – continua – con la mente ritorno a quando a Gambassi Terme nel febbraio del 2019, mentre ancora ero consigliere comunale per la Lega e a Fucecchio (dove attualmente sono consigliere comunale sempre per il Carroccio), nel dicembre 2019 ero riuscito a far approvare all’unanimità dai rispettivi consigli comunali una mozione da me presentata. In merito all’installazione di macchine eco compattatrici nel territorio comunale’ ma poi purtroppo siamo stati travolti dalla pandemia e non se ne è fatto più nulla nonostante avessi accolto con piacere, la disponibilità delle due amministrazioni comunali, sensibili ai temi legati all’abbandono ed allo smaltimento dei rifiuti molto sentiti sia nella città di Indro Montanelli che nel centro termale della Valdelsa Fiorentina”.

“A reiterare le nostre proposte su Gambassi Terme – prosegue Cordone – stanno provvedendo gli attuali consiglieri comunali leghisti mentre per quanto riguarda Fucecchio, mi appello alla nota sensibilità ecologica del sindaco Alessio Spinelli e dell’assessore all’ambiente Valentina Russioniello affinché si possa dare corso al progetto. Purtroppo, la pandemia ci ha bloccato ma ora probabilmente ne stiamo uscendo, anche se ci sono arrivate addosso le tegole pesanti del conflitto militare in Ucraina che vedono notevolmente impegnate le nostre amministrazioni per quanto riguarda l’emergenza umanitaria. Fucecchio darebbe un bel segnale di buon governo del territorio con l’installazione di una macchina ecocompattatrice per riciclare la plastica”.