Fucecchio nega cittadinanza onoraria al magistrato antimafia sotto scorta da 30 anni: il M5S insorge

“Nella seduta consiliare di martedì scorso (22 marzo) la giunta del Comune di Fucecchio non ha voluto riconoscere la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, uomo che vive sotto scorta da 30 anni, svolgendo un ruolo così fondamentale per la nostra società. Approvare tale mozione da me presentata era a mio avviso necessario e dovuto per un Comune che spesso si fa paladino della lotta alle mafie”. Così Fabrizia Morelli, consigliera comunale di Fucecchio del Movimento cinque stelle.

Prosegue Morelli: “Lo scorso 2021 le indagini della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Firenze, evidenziavano valori altissimi di Keu rilevati in particolar modo nella strada 429 della Val D’Elsa. L’inchiesta Keu ha dimostrato il coinvolgimento della ‘ndrangheta in attività illecite connesse all’inquinamento ambientale. I programmi di riutilizzo di cromo scartato e di depurazioni messi in atto dall’Associazione conciatori e dal Comune di Santa Croce Sull’Arno sono stati sottoposti al controllo della Direzione distrettuale antimafia”.

“Ritengo decisamente sbagliato che un Comune, quale il Comune di Fucecchio, così vicino ai luoghi oggetto di questa vicenda, che ha coinvolto cosche di ‘ndrangheta, non abbia voluto riconoscere la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri. Chi è Nicola Gratteri? Un magistrato – spiega Morelli – procuratore della Repubblica al tribunale di Catanzaro dal 2016, che ha dedicato la propria vita alla lotta contro la mafia e soprattutto contro la ‘ndrangheta. Approvare tale riconoscimento è necessario per esprimere la massima vicinanza da parte delle istituzioni e dei cittadini verso le associazioni antimafia e verso un uomo che si espone quotidianamente a rischi volti a combattere la criminalità”.

“Cerchiamo di promuovere campagne di sensibilizzazione – conclude- verso la legalità e verso la trasparenza delle istituzioni. Cerchiamo di sradicare il problema sociale e culturale della mafia, della camorra e della ‘ndrangheta, dai banchi di scuola fino alle giornate della memoria di chi ha combattuto in prima persona la criminalità organizzata”.