“Assenza di collegamenti e cattiva manutenzione stradale”, Mazzetti visita l’Empolese

“L’Empolese Valdelsa è un’area strategica, sia per la forte concentrazione di industrie sia perché crocevia tra province. Proprio per questo è molto problematica l’assenza di collegamenti e la cattiva manutenzione stradale, come nel caso della Sr429 che rischia di essere un’opera nata vecchia a causa della troppa attesa e il mancato adeguamento e raddoppio sul fiume Elsa che collega provincia di Siena e Firenze”. Lo ha detto Erica Mazzetti di Forza Italia, oggi 25 marzo in visita a Certaldo, Empoli, Cerreto Guidi.

Con il sindaco Cucini di Certaldo, responsabile Viabilità in Città Metropolitana, Mazzetti ha rimarcato l’importanza del Pnrr e, da consigliere politico del Ministro Gelmini, ha offerto “massima collaborazione e disponibilità per aiutare i comuni toscani, anche più piccoli, con riunioni specifiche, come fatto in altri territori nei mesi scorsi”. Nel comune di Certaldo la parlamentare azzurra si è confrontata con cittadini, imprenditori, amministratori: “I problemi sono noti, lo scopo della visita è confrontarsi per trovare soluzioni concrete”.

Visita, dunque, alla ex discarica di San Martino, da valutare anche il possibile riutilizzo in futuro quando sarà completamente terminata la produzione di biogas: “Un impianto del genere non può essere a tempo ma dovrà trovare nuova vita attraverso riconversione”. Tappa successiva a Empoli: arrivando, Mazzetti, promotrice della commissione d’inchiesta alla Camera, ha potuto constatare la presenza dei sacchi rossi a protezione del keu lungo la SR429, nel tratto oggetto di indagine. A Empoli, nella sede dell’Unione dei Comuni, ha incontrato Paolo Giovannini, Filippo Ciampolini, Giuseppe Romano, Sabrina Ramello, Cinzia Pandolfi, Samuele Spini.